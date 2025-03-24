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24 марта, 07:23

Наледь с крыши упала на шестилетнего ребёнка в Комсомольске-на-Амуре

Несчастный случай произошёл в Комсомольске-на-Амуре: там с крыши здания, расположенного на улице Парижской коммуны, сорвалась наледь и упала на шестилетнего ребёнка, который в этот момент шёл по тротуару. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

Наледь упала на шестилетнего ребёнка. Фото © Telegram / Прокуратура Хабаровского края

Наледь упала на шестилетнего ребёнка. Фото © Telegram / Прокуратура Хабаровского края

Малыша оперативно доставили в больницу, где врачи диагностировали у него ушибы мягких тканей. Сейчас ему оказана вся необходимая медицинская помощь. На месте происшествия работают сотрудники прокуратуры г. Комсомольска-на-Амуре. По факту случившегося проводится проверка.

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Ранее аналогичный случай произошёл в Барнауле. Там восьмилетняя девочка получила серьёзные травмы в результате падения заледеневших снежных масс с крыши многоэтажки. После инцидента местный СК возбудил уголовное дело.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / K-FK

Ольга Сливченко
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