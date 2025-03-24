Наледь с крыши упала на шестилетнего ребёнка в Комсомольске-на-Амуре

Несчастный случай произошёл в Комсомольске-на-Амуре: там с крыши здания, расположенного на улице Парижской коммуны, сорвалась наледь и упала на шестилетнего ребёнка, который в этот момент шёл по тротуару. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

Наледь упала на шестилетнего ребёнка. Фото © Telegram / Прокуратура Хабаровского края

Малыша оперативно доставили в больницу, где врачи диагностировали у него ушибы мягких тканей. Сейчас ему оказана вся необходимая медицинская помощь. На месте происшествия работают сотрудники прокуратуры г. Комсомольска-на-Амуре. По факту случившегося проводится проверка.