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Регион
24 марта, 07:38

«Идут городские бои»: С фронта пришли новости о скором освобождении Часова Яра

Пушилин сообщил, что поступают «обнадёживающие сигналы» от ВС РФ из Часова Яра

Российские военные ведут упорные бои в Часовом Яре в ДНР, ситуация для нас складывается удачно, судя по поступающим сигналам с фронта. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

«Мы видим, что поступают очень обнадёживающие сигналы по самому городу Часову Яру, где продолжаются ещё городские бои», — подчеркнул он.

Пушилин напомнил, что Часов Яр играет важное стратегическое значение, освобождение населённого пункта откроет дорогу к Славянско-Краматорской агломерации и создаст плацдарм для рывка на Константиновку. Чиновник также отметил успехи российских военных на Угледарском и Краснолиманском направлениях и в районе Великой Новосёлки.

ВСУ направили под Часов Яр элитный батальон «Птицы Мадьяра»
ВСУ направили под Часов Яр элитный батальон «Птицы Мадьяра»

Ранее Пушилин объяснил, почему украинские войска «вцепились» в Часов Яр. Если этот населённый пункт окажется под контролем российских войск, это обеспечит им путь к Краматорску, Славянску и Константиновке.

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ТАСС / Алексей Коновалов

Татьяна Миссуми
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