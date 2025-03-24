«Идут городские бои»: С фронта пришли новости о скором освобождении Часова Яра
Пушилин сообщил, что поступают «обнадёживающие сигналы» от ВС РФ из Часова Яра
Российские военные ведут упорные бои в Часовом Яре в ДНР, ситуация для нас складывается удачно, судя по поступающим сигналам с фронта. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».
«Мы видим, что поступают очень обнадёживающие сигналы по самому городу Часову Яру, где продолжаются ещё городские бои», — подчеркнул он.
Пушилин напомнил, что Часов Яр играет важное стратегическое значение, освобождение населённого пункта откроет дорогу к Славянско-Краматорской агломерации и создаст плацдарм для рывка на Константиновку. Чиновник также отметил успехи российских военных на Угледарском и Краснолиманском направлениях и в районе Великой Новосёлки.
Ранее Пушилин объяснил, почему украинские войска «вцепились» в Часов Яр. Если этот населённый пункт окажется под контролем российских войск, это обеспечит им путь к Краматорску, Славянску и Константиновке.
ТАСС / Алексей Коновалов