Бывший гендиректор мусорного полигона на Алтае получил срок за растрату 202 млн рублей

В Барнауле вынесли приговор бывшему генеральному директору полигона Виктору Карлу, которого обвинили в растрате более 202,5 миллиона рублей. Октябрьский суд назначил ему наказание в виде шести лет исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 800 тысяч рублей.

«В судебном заседании подсудимый отрицал вину по предъявленному обвинению», – сообщили в объединённой пресс-службе судов Алтайского края.

В 2018 году Карл возглавлял акционерное общество «Эко-Комплекс», которое полностью принадлежало муниципалитету Барнаула. Обвиняемый заключил подложный договор аренды части земельного участка, где находится полигон ТБО, что дало возможность посторонним лицам без препятствий извлекать и вывозить ценное вторсырье. В итоге за четыре года муниципалитет понёс убытки в размере более 202,5 миллиона рублей из-за утраты вторичных материалов.