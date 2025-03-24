Бывший гендиректор мусорного полигона на Алтае получил срок за растрату 202 млн рублей
В Барнауле к 6 годам колонии приговорили экс-гендиректора полигона Виктора Карла
В Барнауле вынесли приговор бывшему генеральному директору полигона Виктору Карлу, которого обвинили в растрате более 202,5 миллиона рублей. Октябрьский суд назначил ему наказание в виде шести лет исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 800 тысяч рублей.
«В судебном заседании подсудимый отрицал вину по предъявленному обвинению», – сообщили в объединённой пресс-службе судов Алтайского края.
В 2018 году Карл возглавлял акционерное общество «Эко-Комплекс», которое полностью принадлежало муниципалитету Барнаула. Обвиняемый заключил подложный договор аренды части земельного участка, где находится полигон ТБО, что дало возможность посторонним лицам без препятствий извлекать и вывозить ценное вторсырье. В итоге за четыре года муниципалитет понёс убытки в размере более 202,5 миллиона рублей из-за утраты вторичных материалов.
Ранее Life.ru рассказал, что в Тбилиси вынесли приговор экс-президенту Грузии и бывшему губернатору Одесской области Украины Михаилу Саакашвили. Его обвинили в растрате более $3,2 млн государственных средств. Саакашвили получил девять лет заключения.
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