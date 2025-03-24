США выгнали Киев из разработки договора по украинским ресурсам

Министерство финансов США в одностороннем порядке разрабатывает детальный договор о доступе к минеральным ресурсам Украины, не привлекая к этому процессу представителей Киева и отказавшись от предварительного меморандума. Об этом заявил в соцсетях депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*.

По итогам переговоров между Вашингтоном и Киевом 11 марта было объявлено о планах заключить всеобъемлющее соглашение по минеральным ресурсам Украины. Гончаренко* сообщил, что первоначальная идея о подписании меморандума для подготовки детального договора отменена.

Вместо предварительных договорённостей будет подписан полноценный договор по ресурсам Украины, подготовкой которого занимается Минфин США. Как сообщил депутат Рады, объём документа составит около 40 страниц, но украинская сторона пока не ознакомлена с текстом и не участвует в его разработке.

Напомним, что переговоры в Джидде между США и Украиной прошли 11 марта. Американскую сторону представляли госсекретарь Марко Рубио и помощник президента по вопросам национальной безопасности Майк Уолтц. От Киева прибыли министр иностранных дел Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров.