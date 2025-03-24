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Регион
24 марта, 08:13

Российские школы и ВУЗы проверят на предмет соблюдения прав выпускников на экзаменах

Прокуратура поручила проследить за соблюдением прав школьников на экзаменах

В России пройдут проверки на предмет соблюдения прав учеников в период сдачи экзаменов и зачисления в старшие классы школ, в колледжи и институты. Соответствующее поручение дал генеральный прокурор РФ Игорь Краснов, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«В преддверии проведения государственной итоговой аттестации вопросы обеспечения прав учащихся приобретают особую значимость. В этой связи Игорь Краснов дал указание прокурорам всех регионов проверить соблюдение конституционных прав детей при получении образования», — сказано в тексте.

Ведомство намерено уделить особое внимание переходу девятиклассников в старшие классы, привлечению учащихся к ответственности за использование гаджетов во время экзаменов, а также предстоит проверить подготовку образовательных учреждений к новому учебному году и приёмной кампании. Также прокуратура оценит, как соблюдаются права детей участников СВО.

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Обложка ©

freepik / jcomp

Татьяна Миссуми
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