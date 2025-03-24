Российские школы и ВУЗы проверят на предмет соблюдения прав выпускников на экзаменах

В России пройдут проверки на предмет соблюдения прав учеников в период сдачи экзаменов и зачисления в старшие классы школ, в колледжи и институты. Соответствующее поручение дал генеральный прокурор РФ Игорь Краснов, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«В преддверии проведения государственной итоговой аттестации вопросы обеспечения прав учащихся приобретают особую значимость. В этой связи Игорь Краснов дал указание прокурорам всех регионов проверить соблюдение конституционных прав детей при получении образования», — сказано в тексте.

Ведомство намерено уделить особое внимание переходу девятиклассников в старшие классы, привлечению учащихся к ответственности за использование гаджетов во время экзаменов, а также предстоит проверить подготовку образовательных учреждений к новому учебному году и приёмной кампании. Также прокуратура оценит, как соблюдаются права детей участников СВО.