В России утвердили стратегию по семейной и демографической политике

Правительство России утвердило стратегию реализации семейной и демографической политики до 2036 года. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник, 24 марта.

«Мы разработали стратегию, ориентированную на поддержку многодетных семей и эффективное осуществление семейной и демографической политики в стране. Этот план, который будет действовать до 2036 года, включает в себя ряд мероприятий, направленных на повышение рождаемости и создание благоприятных условий для роста и развития детей по всей территории России», - подчеркнул глава кабмина.