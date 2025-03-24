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Регион
24 марта, 08:08

В России утвердили стратегию по семейной и демографической политике

Мишустин: Кабмин РФ утвердил стратегию по семейной и демографической политике

Правительство России утвердило стратегию реализации семейной и демографической политики до 2036 года. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник, 24 марта.

«Мы разработали стратегию, ориентированную на поддержку многодетных семей и эффективное осуществление семейной и демографической политики в стране. Этот план, который будет действовать до 2036 года, включает в себя ряд мероприятий, направленных на повышение рождаемости и создание благоприятных условий для роста и развития детей по всей территории России», - подчеркнул глава кабмина.

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А ранее российским работодателям предложили активнее заниматься вопросами улучшения демографической ситуации. Компаниям было рекомендовано содействовать повышению рождаемости среди своих сотрудников. В этой связи был представлен демографический корпоративный стандарт, который включает в себя увеличение корпоративного материнского капитала.

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Life.ru

Марина Фещенко
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