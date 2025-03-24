В России утвердили стратегию по семейной и демографической политике
Мишустин: Кабмин РФ утвердил стратегию по семейной и демографической политике
Правительство России утвердило стратегию реализации семейной и демографической политики до 2036 года. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник, 24 марта.
«Мы разработали стратегию, ориентированную на поддержку многодетных семей и эффективное осуществление семейной и демографической политики в стране. Этот план, который будет действовать до 2036 года, включает в себя ряд мероприятий, направленных на повышение рождаемости и создание благоприятных условий для роста и развития детей по всей территории России», - подчеркнул глава кабмина.
А ранее российским работодателям предложили активнее заниматься вопросами улучшения демографической ситуации. Компаниям было рекомендовано содействовать повышению рождаемости среди своих сотрудников. В этой связи был представлен демографический корпоративный стандарт, который включает в себя увеличение корпоративного материнского капитала.
Life.ru