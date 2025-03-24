Песков: Путин в понедельник проведёт международный телефонный разговор
Обложка © Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Президент России Владимир Путин планирует провести международный телефонный разговор во второй половине дня. Об этом на брифинге в понедельник сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Мы ожидаем, что международный телефонный разговор состоится во второй половине дня», — сказал представитель Кремля, пообещав позже предоставить дополнительные детали.
Ранее Песков назвал последнюю беседу Путина и Трампа одной из самых длинных в истории. Но это условный подсчёт, потому что в длительность звонка также входит проверка связи, общение переводчиков.