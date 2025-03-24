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Регион
24 марта, 09:43

Песков: Путин в понедельник проведёт международный телефонный разговор

Обложка © Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Обложка © Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Президент России Владимир Путин планирует провести международный телефонный разговор во второй половине дня. Об этом на брифинге в понедельник сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Мы ожидаем, что международный телефонный разговор состоится во второй половине дня», — сказал представитель Кремля, пообещав позже предоставить дополнительные детали.

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Ранее Песков назвал последнюю беседу Путина и Трампа одной из самых длинных в истории. Но это условный подсчёт, потому что в длительность звонка также входит проверка связи, общение переводчиков.

Марина Фещенко
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