Песков: Путин в понедельник проведёт международный телефонный разговор

Президент России Владимир Путин планирует провести международный телефонный разговор во второй половине дня. Об этом на брифинге в понедельник сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Мы ожидаем, что международный телефонный разговор состоится во второй половине дня», — сказал представитель Кремля, пообещав позже предоставить дополнительные детали.