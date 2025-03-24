Голикова назвала ключевые направления демографической стратегии до 2036 года

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что стратегия по реализации семейной и демографической политики, а также поддержке многодетных семей является важным итогом завершившегося Года семьи. Данная стратегия предполагает достижение 13 ключевых показателей, среди которых: увеличение ожидаемой продолжительности жизни, рост количества многодетных семей и снижение их уровня бедности, а также общий коэффициент рождаемости.

Татьяна Голикова рассказала об основных направлениях Стратегии действий по реализации демографической политики. Видео © Telegram / Правительство России

«Над документом работали ведущие демографические школы страны, регионы, органы власти и общественные организации. Кроме того, стратегия обсуждалась с родительским сообществом во всех федеральных округах», — рассказали в кабмине.

В стратегии выделены несколько ключевых направлений. Первое — это укрепление института семьи и продвижение традиционных духовно-нравственных ценностей в обществе через мероприятия нацпроекта «Семья». Второе направление связано с формированием у граждан мотивации к здоровому образу жизни и созданием условий для профилактики заболеваний, включая снижение влияния факторов риска, таких как курение, алкоголь, недостаток физической активности и неправильное питание. Третье касается охраны здоровья матерей, отцов и детей, а также улучшения репродуктивного здоровья.

Четвёртое направление фокусируется на совершенствовании системы поддержки семей с детьми, особенно многодетных, с целью снижения уровня бедности. Наконец, пятое направлено на содействие совмещению семейных обязанностей и профессионального роста, включая развитие государственных услуг по уходу за детьми, создание групп продленного дня и поддержку семей в корпоративном секторе, а также открытие центров поддержки молодых семей при университетах и внедрение корпоративного демографического стандарта в бизнесе.