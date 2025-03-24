Голикова назвала ключевые направления демографической стратегии до 2036 года
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что стратегия по реализации семейной и демографической политики, а также поддержке многодетных семей является важным итогом завершившегося Года семьи. Данная стратегия предполагает достижение 13 ключевых показателей, среди которых: увеличение ожидаемой продолжительности жизни, рост количества многодетных семей и снижение их уровня бедности, а также общий коэффициент рождаемости.
Татьяна Голикова рассказала об основных направлениях Стратегии действий по реализации демографической политики. Видео © Telegram / Правительство России
«Над документом работали ведущие демографические школы страны, регионы, органы власти и общественные организации. Кроме того, стратегия обсуждалась с родительским сообществом во всех федеральных округах», — рассказали в кабмине.
В стратегии выделены несколько ключевых направлений. Первое — это укрепление института семьи и продвижение традиционных духовно-нравственных ценностей в обществе через мероприятия нацпроекта «Семья». Второе направление связано с формированием у граждан мотивации к здоровому образу жизни и созданием условий для профилактики заболеваний, включая снижение влияния факторов риска, таких как курение, алкоголь, недостаток физической активности и неправильное питание. Третье касается охраны здоровья матерей, отцов и детей, а также улучшения репродуктивного здоровья.
Четвёртое направление фокусируется на совершенствовании системы поддержки семей с детьми, особенно многодетных, с целью снижения уровня бедности. Наконец, пятое направлено на содействие совмещению семейных обязанностей и профессионального роста, включая развитие государственных услуг по уходу за детьми, создание групп продленного дня и поддержку семей в корпоративном секторе, а также открытие центров поддержки молодых семей при университетах и внедрение корпоративного демографического стандарта в бизнесе.
Ранее сообщалось, что с 1 апреля повысят ряд социальных выплат, которые положены семьям с детьми. В ближайшее время будет изменён график выплаты ежемесячных пособий, связанных с рождением (усыновлением) первого ребёнка, но это ещё не всё. Остальное — в материале Life.ru.
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