Островок сокровищ: Мошенники придумали способ обмана россиян при аренде квартиры

Мошенники придумали новую схему обмана людей, которые хотят арендовать квартиру. Злоумышленники просят оформить сделку якобы через сервис бронирования «Островок», предупреждают коллеги из SHOT ПРОВЕРКИ.

По информации телеграм-канала, схема такая: «собственник» жилья сообщает, что находится за границей и не может воспользоваться российскими картами. Из-за этого оплату нужно будет проводить через «Островок», благодаря чему адресат якобы получит средства сразу в местной валюте. После этого мошенник оформляет заявку в «сервисе» и ожидает от жертвы подтверждения.

У аферистов есть два основных подхода: в первом варианте обманщик лично отправляет клиент ссылку на «Островок» для регистрации, а во втором — присылает данные на почту, чтобы создать видимость официальной сделки. Входящее письмо практически неотличимо от тех, что рассылает настоящий «Островок». Некоторые мошенники для пущей убедительности присылают фотографии поддельного паспорта. Арендатор нажимает на ссылку, попадает на сайт, вводит платёжные реквизиты и отправляет средства. Только его деньги попадают не на сервис бронирования жилья, а обманщику на карту.

Те, кто сталкивался с этим видом мошенничества и сумел избежать обмана, говорят об одном достаточно неочевидном нюансе, который их смутил. При переходе по ссылке их перебрасывало не в скачанное ранее приложение «Островка», а на страницу в браузере