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24 марта, 10:20

ВТБ модернизировал банкоматы для приёма новых пятитысячных купюр

ВТБ: Банкоматы станут принимать новые пятитысячные купюры до конца недели

Банк ВТБ завершает модернизацию своих банкоматов, возможность приёма пятитысячных банкнот станет доступна до конца недели. Об этом сообщили в пресс-службе финансовой организации.

«Мы завершаем обновление сети банкоматов и до конца этой недели все устройства самообслуживания ВТБ смогут принимать новые пятитысячные купюры», — говорится в сообщении банка, его передаёт ТАСС.

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Как сообщал Life.ru, в России продолжается проблема с приёмом новых пятитысячных банкнот банкоматами. Несмотря на то что эти деньги вошли в оборот ещё в конце 2024 года, примерно 10% банкоматов по всей стране и до 25% в Москве всё ещё не способны их распознавать и принимать. Эксперты объясняют это тем, что для работы с новыми банкнотами необходим современный модуль распознавания, который нельзя установить на многие существующие банкоматы.

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Shutterstock / FOTODOM / Kapustin Igor

Александра Мышляева
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