ВТБ модернизировал банкоматы для приёма новых пятитысячных купюр

Как сообщал Life.ru, в России продолжается проблема с приёмом новых пятитысячных банкнот банкоматами. Несмотря на то что эти деньги вошли в оборот ещё в конце 2024 года, примерно 10% банкоматов по всей стране и до 25% в Москве всё ещё не способны их распознавать и принимать. Эксперты объясняют это тем, что для работы с новыми банкнотами необходим современный модуль распознавания, который нельзя установить на многие существующие банкоматы.