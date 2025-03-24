Разговор Путина и Трампа
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 марта, 09:01

Россиянам объяснили, почему банкоматы могут не принимать новые купюры номиналом пять тысяч

«Известия»: Каждый десятый АТМ в России не принимает новые пятитысячные купюры

В России сохраняется проблема с приёмом новых пятитысячных банкнот банкоматами (АТМ). Хотя эти купюры вошли в массовый оборот еще в конце 2024 года, около 10% банкоматов по стране, и до 25% в Москве, по-прежнему не могут их идентифицировать и принять, сообщает газета «Известия».

Как поясняют эксперты, среди них директор департамента разработки розничных продуктов и развития цифровых каналов Полина Берсенева, для приёма новых банкнот требуется современный модуль распознавания, который невозможно установить на многие АТМ из-за ограничений.

В ЦБ рассказали, может ли кассир выдать сдачу банкнотами с повреждениями
В ЦБ рассказали, может ли кассир выдать сдачу банкнотами с повреждениями

Ранее россиянам рассказали, какие купюры подделывают в стрен чаще всего. «Умельцы» идкт на уголовно наказуемое преступление ради наживы и проворачивают махинации с мелкими банкнотами, которые, по статистике, проверяют реже всего.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Vershinin89

Ольга Сливченко
  • Новости
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar