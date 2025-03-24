Россиянам объяснили, почему банкоматы могут не принимать новые купюры номиналом пять тысяч
«Известия»: Каждый десятый АТМ в России не принимает новые пятитысячные купюры
В России сохраняется проблема с приёмом новых пятитысячных банкнот банкоматами (АТМ). Хотя эти купюры вошли в массовый оборот еще в конце 2024 года, около 10% банкоматов по стране, и до 25% в Москве, по-прежнему не могут их идентифицировать и принять, сообщает газета «Известия».
Как поясняют эксперты, среди них директор департамента разработки розничных продуктов и развития цифровых каналов Полина Берсенева, для приёма новых банкнот требуется современный модуль распознавания, который невозможно установить на многие АТМ из-за ограничений.
Ранее россиянам рассказали, какие купюры подделывают в стрен чаще всего. «Умельцы» идкт на уголовно наказуемое преступление ради наживы и проворачивают махинации с мелкими банкнотами, которые, по статистике, проверяют реже всего.
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