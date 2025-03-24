Россиянам объяснили, почему банкоматы могут не принимать новые купюры номиналом пять тысяч

В России сохраняется проблема с приёмом новых пятитысячных банкнот банкоматами (АТМ). Хотя эти купюры вошли в массовый оборот еще в конце 2024 года, около 10% банкоматов по стране, и до 25% в Москве, по-прежнему не могут их идентифицировать и принять, сообщает газета «Известия».