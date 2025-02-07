Профессор МГУ рассказала, какие рублёвые банкноты подделывают чаще всего
Химик Уточникова: Мелкие купюры и дешёвые валюты подделать легче всего
В России подделка денег является уголовным преступлением, однако «умельцы» всё равно идут на риски ради наживы. Тем не менее чаще всего они подделывают не крупные, а наоборот, мелкие банкноты. Об этом рассказала профессор МГУ Валентина Уточникова.
«В России 50- и 100-рублёвые банкноты подделывают чаще, чем более дорогие, потому что их реже проверяют», — уточнила доктор химических наук.
По словам эксперта, мелкие купюры и дешёвые валюты подделать легче всего, потому что у них меньше степеней защиты. Однако что касается рубля, то российская валюта считается одной из самых защищённых в мире, уступая лишь евро, франку и доллару.
«Методов защиты банкнот достаточно много, это и полиграфические, и физико-химические, и технологические способы. И на каждой банкноте любой валюты эти способы будут сочетаться, чтобы было максимально сложно подделать даже купюры самого мелкого номинала», — отметила собеседница «Газеты.ru».
Кстати, в Россию подделывают не только валюту. Ранее был составлен топ самой подделываемой в России косметики. Life.ru даже узнал, как не нарваться на палёнку при покупке косметики. Кроме того, в России планируют бороться с поддельным пивом.
Life.ru