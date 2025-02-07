Профессор МГУ рассказала, какие рублёвые банкноты подделывают чаще всего

В России подделка денег является уголовным преступлением, однако «умельцы» всё равно идут на риски ради наживы. Тем не менее чаще всего они подделывают не крупные, а наоборот, мелкие банкноты. Об этом рассказала профессор МГУ Валентина Уточникова.

«В России 50- и 100-рублёвые банкноты подделывают чаще, чем более дорогие, потому что их реже проверяют», — уточнила доктор химических наук.

По словам эксперта, мелкие купюры и дешёвые валюты подделать легче всего, потому что у них меньше степеней защиты. Однако что касается рубля, то российская валюта считается одной из самых защищённых в мире, уступая лишь евро, франку и доллару.