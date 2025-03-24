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Регион
24 марта, 10:20

Стала известна возможная причина мощного пожара в элитном московском ЖК Roza Rossa

Перед пожаром в элитном московском ЖК Roza Rossa проводили сварочные работы

В элитном московском ЖК Roza Rossa перед пожаром на крыше проводили сварочные работы. Об этом рассказали очевидцы.

Пожар в элитном московском ЖК Roza Rossa. Видео © SHOT

Площадь пожара достигла уже ста квадратных метров, пишет SHOT.

Roza Rossa — элитные аппартаменты на улице Зубовской в районе Хамовники в центре Москвы. Средняя цена жилья там составляет порядка 67 миллионов рублей.

Причиной пожара в ростовском ТЦ стало короткое замыкание
Причиной пожара в ростовском ТЦ стало короткое замыкание

Напомним, 24 марта произошёл пожар в элитном московском ЖК Roz Rossa. Огонь охватил всю крышу здания.

Обложка ©

SHOT

Никита Никонов
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