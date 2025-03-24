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Регион
24 марта, 04:38

Причиной пожара в ростовском ТЦ стало короткое замыкание

Предварительной причиной пожара в торговом центре в Ростове-на-Дону стало короткое замыкание в вывеске на фасаде здания. Об этом сообщили в МЧС России.

Тушение пожара в Ростове-на-Дону. Видео © Пресс-служба МЧС

Возгорание на кровле ТЦ уже ликвидировано, но спасатели продолжают работы по полной ликвидации последствий пожара.

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Напомним, что утром 24 марта загорелся фасад торгового центра на Будённовском проспекте, после чего огонь перекинулся на соседний дом. К тушению пожара привлечены 100 сотрудников МЧС и 29 единиц техники.

Обложка ©

Пресс-служба МЧС

Артём Гапоненко
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