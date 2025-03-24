Причиной пожара в ростовском ТЦ стало короткое замыкание
Предварительной причиной пожара в торговом центре в Ростове-на-Дону стало короткое замыкание в вывеске на фасаде здания. Об этом сообщили в МЧС России.
Тушение пожара в Ростове-на-Дону. Видео © Пресс-служба МЧС
Возгорание на кровле ТЦ уже ликвидировано, но спасатели продолжают работы по полной ликвидации последствий пожара.
Напомним, что утром 24 марта загорелся фасад торгового центра на Будённовском проспекте, после чего огонь перекинулся на соседний дом. К тушению пожара привлечены 100 сотрудников МЧС и 29 единиц техники.
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Пресс-служба МЧС