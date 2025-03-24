В Ростове-на-Дону ликвидировали открытое горение на крыше ТЦ
В Ростове-на-Дону на Будённовском проспекте ликвидировано открытое горение на кровле торгового центра. По данным МЧС, площадь пожара в ТЦ составила 300 квадратных метров, а на кровле соседнего пятиэтажного дома — 800 квадратных метров.
Из здания эвакуированы 15 человек. Группировка сил и средств МЧС увеличена: к тушению привлечены 100 сотрудников и 29 единиц техники.
Тушение пожара в Ростове-на-Дону. Видео © SHOT
Напомним, что утром 24 марта загорелся фасад торгового центра, после чего огонь перекинулся на соседний дом. Изначально к ликвидации возгорания были привлечены 70 сотрудников и 19 единиц техники. Спасатели продолжают работу.