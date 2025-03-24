Чёрный дым до неба: Мощный пожар охватил элитный ЖК в центре Москвы
SHOT: Крупный пожар произошёл в жилом комплексе Roza Rossa в Москве
Крупный пожар произошёл в центре Москвы. Там горит элитный жилой комплекс Roza Rossa, сообщает Telegram-канал SHOT.
Пожар в элитном жилой комплексе Roza Rossa. Обложка © SHOT
Судя по видео с места событий, пламя охватило крышу ЖК. Над зданием поднимается столб чёрного дыма.
Напомним, что утром 24 марта произошёл пожар на фасаде торгового центра на Будённовском проспекте, который затем распространился на соседнее здание. Для ликвидации огня были задействованы 100 сотрудников МЧС и 29 единиц техники.
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