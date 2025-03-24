Россиянам объяснили, кому положена доплата за наставничество, которую ввели с 1 марта

Процесс передачи профессиональных навыков одним работником другому законодательно было урегулировано в России 1 марта 2025 года, напомнила экономист Таисия Вепренцева. Теперь работодатели обязаны доплачивать своим сотрудникам за наставничество, подчеркнула эксперт.

«Формально введённый механизм даёт работодателю юридические инструменты для регулирования профессиональной передачи знаний, а работнику — гарантии, что его труд в рамках наставничества будет оплачен и чётко оформлен», — отметила она в беседе с RT.

Тем не менее, по словам собеседницы издания, наставничеством нельзя считать любую помощь коллеге. Речь идёт лишь о трудовой функции работника, которая оформлена по поручению руководители и с письменного согласия подчинённого.