Названы две главные угрозы для урожая 2025 года

Прогноз урожая пшеницы в России на 2025 год был пересмотрен и увеличен на 1,5 миллиона тонн. Такой информацией с нашими коллегами из «Интерфакса» поделился Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР).

Дмитрий Рылько, директор ИКАР, сообщил, что ранее оценки колебались в диапазоне от 77 до 85 миллионов тонн. Теперь обновленный прогноз составляет от 78,5 до 86,5 миллионов тонн, при этом среднее значение установлено на уровне 82,5 миллиона тонн.

Рылько подчеркнул, что изменения в прогнозе обусловлены успешной зимней вегетацией на юге России и прохладной ранней весной, что положительно сказалось на состоянии озимой пшеницы в ключевых регионах. Тем не менее, остаются значительные риски, такие как возможность жаркой и сухой погоды в оставшийся период вегетации и вероятность возвратных морозов.