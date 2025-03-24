Губернатор Кондратьев доложил Путину о развитии Краснодарского края

Президент России Владимир Путин встретился с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Встреча Путина с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым. Видео © Telegram / Кремль. Новости

Губернатор представил отчёт о социально-экономическом развитии региона, в котором отметил несколько ключевых моментов: в 2024 году бюджет Краснодарского края составил 566 миллиардов рублей, а валовой региональный продукт за последние десять лет увеличился в три раза — с 1,8 триллиона до 5,5 триллиона рублей. С 2015 года объём промышленного производства в крае возрос в 2,5 раза и по итогам 2024 года составил 620 миллиардов рублей, что обеспечивает Краснодарскому краю третье место в России по уровню развития промышленности. В аграрном секторе в 2024 году было собрано 13,8 миллиона тонн зерна, из которых 10,3 миллиона тонн составила пшеница, при этом все посевы были проведены с использованием семян отечественной селекции.

Кроме того, за последние семь лет в регионе было построено 105 новых школ, 213 детских садов и 148 фельдшерско-акушерских пунктов, а в планах на 2025 год завершение строительства ещё 12 школ, 21 детского сада и 38 фельдшерско-акушерских пунктов. Спортивная инфраструктура также активно развивается: в крае возведено 176 спортивных объектов, а в каждом из 44 муниципалитетов функционирует центр единоборств; в школьной программе введены уроки самбо, которые посещают около 525 тысяч детей. В 2026 году ожидается открытие реабилитационного центра для участников специальной военной операции на 500 мест. Инвестиции в курортную сферу за последние десять лет увеличились в сто раз, и в 2024 году введено в эксплуатацию 30 новых отелей, а также проектируются 17 очистных сооружений для строительства на побережье.