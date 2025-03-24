Гребцов заставят сразиться на Олимпийских играх 2032 года на реке с крокодилами

Глава австралийской Ассоциации гребного спорта Сара Кук объявила, что соревнования по гребле на Олимпийских и Паралимпийских играх 2032 года могут пройти в городе Рокгемптон на реке Фицрой, в которой обитают крокодилы. По её словам, наличие этих хищников не является главным препятствием для заплыва атлетов.

«В центральной, более глубокой части реки течение сильнее, чем у берегов. Это создает несправедливое преимущество. Ключевым критерием является требование, что согласно международным стандартам в воде не должно быть течения. Проблема в том, что консультаций с Международной федерацией гребного спорта и МОК не проводилось. Поэтому у нас просто нет технической оценки, чтобы понимать, подходящее это место или нет», — объяснила Кук в эфире ABC News.

В случае получения одобрения от МОК и Международной федерации гребного спорта обитающих в Фицрой крокодилов выловят из реки и транспортируют в новые места обитания.