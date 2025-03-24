Лукашенко поздравил Буйнова с 75-летием

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил народного артиста России Александра Буйнова с его 75-летием. Политик объяснил, что именно благодаря своему выдающемуся исполнительскому мастерству и вдохновлённой работе, исполнитель завоевал уважение в музыкальной среде и сердца своих поклонников. Соответствующее поздравление опубликовано на официальном сайте главы республики.

«Белорусские зрители любят Ваши замечательные песни, наполненные энергией и оптимизмом. Уверен, что Ваше творчество и впредь будет способствовать укреплению связей между нашими народами», — сказал Лукашенко.

Александр Буйнов — известный советский и российский певец, музыкант, композитор, шоумен и актёр. Он удостоен звания народного артиста Российской Федерации и народного артиста Республики Ингушетия. Кроме того, Буйнов является членом партии «Единая Россия». Сейчас у него есть жена и двое детей.