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24 марта, 12:16

Лукашенко поздравил Буйнова с 75-летием

Президент Белоруссии Лукашенко поздравил певца Александра Буйнова с 75-летием

Александр Лукашенко и Александр Буйнов. Обложка © Life.ru, © TACC / Владимир Андреев

Александр Лукашенко и Александр Буйнов. Обложка © Life.ru, © TACC / Владимир Андреев

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил народного артиста России Александра Буйнова с его 75-летием. Политик объяснил, что именно благодаря своему выдающемуся исполнительскому мастерству и вдохновлённой работе, исполнитель завоевал уважение в музыкальной среде и сердца своих поклонников. Соответствующее поздравление опубликовано на официальном сайте главы республики.

«Белорусские зрители любят Ваши замечательные песни, наполненные энергией и оптимизмом. Уверен, что Ваше творчество и впредь будет способствовать укреплению связей между нашими народами», — сказал Лукашенко.

Александр Буйнов — известный советский и российский певец, музыкант, композитор, шоумен и актёр. Он удостоен звания народного артиста Российской Федерации и народного артиста Республики Ингушетия. Кроме того, Буйнов является членом партии «Единая Россия». Сейчас у него есть жена и двое детей.

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Ранее сообщалось, что государство возьмёт на себя расходы по лечению 74-летнего Александра Буйнова, который страдает онкологическим заболеванием. Народному артисту будет предоставлен полный список необходимых лекарств на срок в шесть месяцев, общая стоимость которых составит миллион рублей.

Наталья Афонина
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