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Регион
24 марта, 12:58

Крыса в мисо-супе гостя подорвала репутацию ресторана в Японии и обрушила акции холдинга

Bloomberg: Акции ресторанного холдинга в Японии рухнули на 7% из-за крысы в супе

Скандал в ресторане Sukiya обрушил акции всего холдинга Zensho Holdings на 7,1%, передаёт Bloomberg. Причиной стал крайне неприятный и смерзительный инцидент, когда клиент, обнаруживший крысу в мисо-супе. Фото неприятной находки гостя, опубликованное в местном издании South China Morning Post, спровоцировало падение акций до 7918 иен (около $53).

В филиале ресторана Sukiya в городе Тоттори подтвердили, что грызун попал в блюдо при приготовлении, и принесли извинения за недосмотр персонала и несвоевременное информирование. В компании также заявили о намерении усилить санитарные меры и признала, что инцидент вызвал обоснованное беспокойство у посетителей.

Sukiya является одной из крупнейших ресторанных сетей Японии, насчитывающей около 2000 точек. Главное в меню – гюдон, любимое многими японское блюдо из говядины, лука и риса в сладковатом соусе.

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Kandinsky 3.1 / Life.ru

Ольга Сливченко
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