Крыса в мисо-супе гостя подорвала репутацию ресторана в Японии и обрушила акции холдинга

Скандал в ресторане Sukiya обрушил акции всего холдинга Zensho Holdings на 7,1%, передаёт Bloomberg. Причиной стал крайне неприятный и смерзительный инцидент, когда клиент, обнаруживший крысу в мисо-супе. Фото неприятной находки гостя, опубликованное в местном издании South China Morning Post, спровоцировало падение акций до 7918 иен (около $53).

В филиале ресторана Sukiya в городе Тоттори подтвердили, что грызун попал в блюдо при приготовлении, и принесли извинения за недосмотр персонала и несвоевременное информирование. В компании также заявили о намерении усилить санитарные меры и признала, что инцидент вызвал обоснованное беспокойство у посетителей.

Sukiya является одной из крупнейших ресторанных сетей Японии, насчитывающей около 2000 точек. Главное в меню – гюдон, любимое многими японское блюдо из говядины, лука и риса в сладковатом соусе.