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24 марта, 12:52

Актёр фильма «Талантливый мистер Рипли» умер в Риме

Актёр фильма «Талантливый мистер Рипли» Джанфранко Барра умер в 84 года

Джанфранко Барра. Обложка © wikimedia.org / Сильвио Ферри

Джанфранко Барра. Обложка © wikimedia.org / Сильвио Ферри

В Италии ушёл из жизни актёр, сценарист, драматург, продюсер Джанфранко Барра. Ему было 84 года. Большинство зрителей запомнили кинозвезду по роли в культовом фильме «Талантливый мистер Рипли». Об этом сообщает портал IMDb.

Артист скончался 23 март, находясь в собственном доме в Риме. Причина смерти не разглашается, как и обстоятельства трагедии. Барра начал свою профессиональную карьеру как театральный актёр. На экранах он сначала появился в рекламных роликах, а уже после этого стал кинозвездой. Артист успел сняться в 120 фильмах. Среди них наиболее известны «Дом из кошмарного сна», «Белая редиска», «Монахиня в бегах», «Медведь по имени Артур», «Хвост дьявола» и «Банановый Джо».

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Ранее сообщалось, что доминиканский актёр и режиссёр Иван Гарсия ушёл из жизни в возрасте 87 лет. Он скончался 22 марта. Гарсия был известным представителем театра и кино, драматургом, сценаристом, театральным деятелем, писателем и профессором.

Татьяна Миссуми
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