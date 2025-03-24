Актёр фильма «Талантливый мистер Рипли» умер в Риме

В Италии ушёл из жизни актёр, сценарист, драматург, продюсер Джанфранко Барра. Ему было 84 года. Большинство зрителей запомнили кинозвезду по роли в культовом фильме «Талантливый мистер Рипли». Об этом сообщает портал IMDb.

Артист скончался 23 март, находясь в собственном доме в Риме. Причина смерти не разглашается, как и обстоятельства трагедии. Барра начал свою профессиональную карьеру как театральный актёр. На экранах он сначала появился в рекламных роликах, а уже после этого стал кинозвездой. Артист успел сняться в 120 фильмах. Среди них наиболее известны «Дом из кошмарного сна», «Белая редиска», «Монахиня в бегах», «Медведь по имени Артур», «Хвост дьявола» и «Банановый Джо».