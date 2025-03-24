ВС Белоруссии начали комплексную проверку боеготовности

Вооружённые силы Белоруссии по распоряжению президента Александра Лукашенко приступили к комплексной проверке готовности армии страны. Об этом сказано в сообщении пресс-службы Минобороны республики.

Первоочерёдные мероприятия включают приведение в полную боевую готовность техники и вооружения, загрузку необходимых материальных средств и организованное выдвижение на полигон для выполнения учебно-боевых задач. На следующем этапе военнослужащим предстоит провести комплекс работ по инженерному оборудованию позиций, организации эффективной маскировки, а также обеспечению надёжной охраны и обороны выделенного района. Важным элементом проверки станут контрольные стрельбы из штатного вооружения.

Особенностью нынешней проверки станет моделирование условий, максимально приближённых к реальным боевым действиям. Для этого планируется задействовать современные средства ведения войны, включая ударные и разведывательные беспилотные летательные аппараты, а также авиационную поддержку.

Гражданское население уведомили, что в ходе проведения мероприятий возможны временные ограничения движения на отдельных участках дорог общего пользования в связи с передвижением военной техники. Соответствующие предупреждения уже направлены в местные органы власти и правоохранительные структуры для минимизации возможных неудобств для граждан.