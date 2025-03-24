Путин провёл телефонный разговор с президентом ОАЭ Аль Нахайяном

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с главой ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном. Об этом уведомила пресс-служба Кремля.

«Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Президентом Объединённых Арабских Эмиратов Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном. С российской стороны была выражена признательность за оказываемое ОАЭ активное посредническое содействие при осуществлении обменов удерживаемыми лицами между Россией и Украиной», — говорится в публикации.

Президенты поговорили о развитии диалога между Россией и США для поиска способов мирного урегулирования конфликта на Украине и нормализации отношений между Москвой и Вашингтоном. Глава ОАЭ поддержал усилия стран по налаживанию контактов и в частности одобрил консультации экспертных групп двух государств, которые сегодня проводятся в Эр-Рияде.

Путин и Аль Нахайян положительно оценили нынешний уровень отношений РФ и ОАЭ в рамках стратегического сотрудничества и договорились продолжить реализацию взаимовыгодных проектов в экономической, торговой и гуманитарной сферах. Как уточняется, тесное взаимодействие сторон будет продолжено в формате ОПЕК+. Также глава РФ поздравил президента Объединённых Арабских Эмиратов и весь народ ОАЭ со священным месяцем Рамадан.