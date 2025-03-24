Украина использовала тактику Первой мировой для борьбы с российскими дронами

Украинские войска применили спортивно-тренировочный самолет Як-52 для перехвата беспилотников. Кадр с советским самолётом запечатлел российский дрон, сообщают телеграм-каналы.

Уточняется, что всё произошло в небе над Одесской областью. В кабине инструктора находился автоматчик, который вёл стрельбу по дрону. Тактику с использованием стрелкового оружия для перехвата целей применяли во времена Первой мировой войны.

Спортивно-тренировочный самолёт Як-52 создан в ОКБ А.С. Яковлева в 1974 году на базе пилотажного самолета Як-50. Як-52 стал единственным в мире учебно-тренировочным спортивно-пилотажным самолётом, способным обучить лётчика с «нуля» и довести его до уровня мастера спорта по высшему пилотажу. Первый полёт совершил в 1979 году. Борт оснащён девятицилиндровым двигателем М-14П, мощность — 360 лошадиных сил. Скорость самолёта — до 270 км/ч.