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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
24 марта, 13:54

Украина использовала тактику Первой мировой для борьбы с российскими дронами

Российский дрон заснял экипаж украинского Як-52, который пытался его сбить

Украинские войска применили спортивно-тренировочный самолет Як-52 для перехвата беспилотников. Кадр с советским самолётом запечатлел российский дрон, сообщают телеграм-каналы.

Уточняется, что всё произошло в небе над Одесской областью. В кабине инструктора находился автоматчик, который вёл стрельбу по дрону. Тактику с использованием стрелкового оружия для перехвата целей применяли во времена Первой мировой войны.

Спортивно-тренировочный самолёт Як-52 создан в ОКБ А.С. Яковлева в 1974 году на базе пилотажного самолета Як-50. Як-52 стал единственным в мире учебно-тренировочным спортивно-пилотажным самолётом, способным обучить лётчика с «нуля» и довести его до уровня мастера спорта по высшему пилотажу. Первый полёт совершил в 1979 году. Борт оснащён девятицилиндровым двигателем М-14П, мощность — 360 лошадиных сил. Скорость самолёта — до 270 км/ч.

В США восхитились смертоносной тактикой российских дроноводов в Курской области
В США восхитились смертоносной тактикой российских дроноводов в Курской области

Ранее Life.ru писал, что новая тактика российских штурмовиков восхитила западных аналитиков. Бойцы ВС РФ стали чаще брать с собой FPV-дроны в наступательные операции.

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Wikipedia / Robert Frola

Никита Никонов
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