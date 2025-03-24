Разговор Путина и Трампа
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 марта, 14:09

Агроэксперт объяснил необходимость пересмотреть перечень социально значимых товаров в РФ

Березнюк: В перечне социально значимых товаров необходимы чёткие формулировки

Депутаты Госдумы выступили с инициативой пересмотреть перечень социально значимых товаров. Парламентарии предложили исключить из него продукты, которые из-за роста цен перешли в категорию премиальных, так как, по их мнению, производителям следует сосредоточиться на сдерживании цен на действительно необходимые товары, компенсируя это за счет более высокой стоимости премиальной продукции. В беседе с Life.ru управляющий партнер Agro and Food Communications Илья Березнюк объяснил, с чем связано это предложение Госдумы.

Данный список представляет собой перечень социально значимых продуктов питания определён Постановлением Правительства РФ от 15.07.2010 №530 (ред. от 01.02.2025). Это перечень тех продуктов питания, которые входят в самую базовую потребительскую корзину. В отдельных случаях, если на рынке происходят какие-либо ценовые всплески, неважно какие, правительство имеет право по закону о торговле, то есть на законодательном уровне, определять максимальную наценку на такие продукты питания.

Илья Березнюк

управляющий партнер Agro and Food Communications

Данный список представляет собой перечень социально значимых продуктов питания определён Постановлением Правительства РФ от 15.07.2010 №530 (ред. от 01.02.2025). Это перечень тех продуктов питания, которые входят в самую базовую потребительскую корзину. В отдельных случаях, если на рынке происходят какие-либо ценовые всплески, неважно какие, правительство имеет право по закону о торговле, то есть на законодательном уровне, определять максимальную наценку на такие продукты питания.
Данный список представляет собой перечень социально значимых продуктов питания определён Постановлением Правительства РФ от 15.07.2010 №530 (ред. от 01.02.2025). Это перечень тех продуктов питания, которые входят в самую базовую потребительскую корзину. В отдельных случаях, если на рынке происходят какие-либо ценовые всплески, неважно какие, правительство имеет право по закону о торговле, то есть на законодательном уровне, определять максимальную наценку на такие продукты питания.

Собеседник Life.ru отметил, что в исключительных случаях правительство имеет право применять заморозку цен и контроль наценки, но за много лет подобная практика внедрялась крайне редко, в основном для гречки, сахара и масла. При этом механизм отменяется при стабилизации рынка. Эксперт указал на необходимость детализации категорий товаров, в том числе мяса и риса.

В принципе идея здравая. Действительно, список социально значимых продуктов на текущий момент в идеале было бы обновить. То есть с более чёткими уточнениями и указанием на конкретные категории той или иной продукции, которая может попадать под социально значимую. Как правильно ранее говорили эксперты, это может быть и мясо на кости, которое может быть абсолютно разной ценовой категории. Особенно в условиях, когда у производителей достаточно сильно растёт и росла себестоимость за последние несколько лет», — сказал Березнюк.

Он подчеркнул, что одобрение инициативы со стороны ФАС вполне закономерно. В случае создания рабочей группы необходимо, чтобы нормативный акт содержал чёткие категории социально значимых товаров, избегая общих и размытых формулировок.

Аферисты начали продавать пенсионерам пустышки по «льготным» ценам
Аферисты начали продавать пенсионерам пустышки по «льготным» ценам

Ранее стало известно, что в ГД обратили внимание Федеральной антимонопольной службы (ФАС) на несоответствие текущего списка социально значимых товаров рыночной реальности. Депутат предложил исключить из списка продукты, которые в силу ценообразования и потребительского спроса перешли в премиальный сегмент, например круассаны.

Обложка ©

Life.ru

Ольга Сливченко
  • Новости
  • Комментарии Лайфу
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar