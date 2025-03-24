Агроэксперт объяснил необходимость пересмотреть перечень социально значимых товаров в РФ

Депутаты Госдумы выступили с инициативой пересмотреть перечень социально значимых товаров. Парламентарии предложили исключить из него продукты, которые из-за роста цен перешли в категорию премиальных, так как, по их мнению, производителям следует сосредоточиться на сдерживании цен на действительно необходимые товары, компенсируя это за счет более высокой стоимости премиальной продукции. В беседе с Life.ru управляющий партнер Agro and Food Communications Илья Березнюк объяснил, с чем связано это предложение Госдумы.

Данный список представляет собой перечень социально значимых продуктов питания определён Постановлением Правительства РФ от 15.07.2010 №530 (ред. от 01.02.2025). Это перечень тех продуктов питания, которые входят в самую базовую потребительскую корзину. В отдельных случаях, если на рынке происходят какие-либо ценовые всплески, неважно какие, правительство имеет право по закону о торговле, то есть на законодательном уровне, определять максимальную наценку на такие продукты питания. Илья Березнюк управляющий партнер Agro and Food Communications

Собеседник Life.ru отметил, что в исключительных случаях правительство имеет право применять заморозку цен и контроль наценки, но за много лет подобная практика внедрялась крайне редко, в основном для гречки, сахара и масла. При этом механизм отменяется при стабилизации рынка. Эксперт указал на необходимость детализации категорий товаров, в том числе мяса и риса.

В принципе идея здравая. Действительно, список социально значимых продуктов на текущий момент в идеале было бы обновить. То есть с более чёткими уточнениями и указанием на конкретные категории той или иной продукции, которая может попадать под социально значимую. Как правильно ранее говорили эксперты, это может быть и мясо на кости, которое может быть абсолютно разной ценовой категории. Особенно в условиях, когда у производителей достаточно сильно растёт и росла себестоимость за последние несколько лет», — сказал Березнюк.

Он подчеркнул, что одобрение инициативы со стороны ФАС вполне закономерно. В случае создания рабочей группы необходимо, чтобы нормативный акт содержал чёткие категории социально значимых товаров, избегая общих и размытых формулировок.