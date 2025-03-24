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Регион
24 марта, 14:24

Скончалась «самая высокая женщина МИД РФ» Галина Петухова

Галина Петухова. Фото © VK / Совет ветеранов района Арбат ЦАО города Москвы

Галина Петухова. Фото © VK / Совет ветеранов района Арбат ЦАО города Москвы

В столице скончалась Галина Петухова, старейший сотрудник Министерства иностранных дел РФ, которой недавно исполнилось 100 лет. Об этом сообщает SHOT.

Тело дипломата-ветерана, работавшей в прошлом в секретариате В. М. Молотова и в отделе стран Ближнего Востока, было найдено в её московской квартире. Причиной смерти, по предварительным данным, стала остановка сердца. Петухова, чей рост составлял 184 см и которую неофициально называли самой высокой сотрудницей ведомства, дважды работала в советском посольстве в Ливане, в том числе в период вооружённого конфликта. Незадолго до своего столетия она была удостоена звания «Почётный работник МИД России».

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Ранее Life.ru сообщал, что бывший вице-президент Российского союза туриндустрии, возглавлявший комитет по туризму Санкт-Петербурга, Сергей Корнеев скончался в 55 лет. В 2012-2013 годах он руководил департаментом туризма и региональной политики Министерства культуры России, после чего стал заместителем генерального директора Транспортной дирекции Олимпийских игр и советником министра культуры. С ноября 2014 года он занимал должность заместителя главы Федерального агентства по туризму, а в 2020 году возглавил комитет по развитию туризма в Санкт-Петербурге.

Александра Мышляева
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