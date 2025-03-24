Скончалась «самая высокая женщина МИД РФ» Галина Петухова

В столице скончалась Галина Петухова, старейший сотрудник Министерства иностранных дел РФ, которой недавно исполнилось 100 лет. Об этом сообщает SHOT.

Тело дипломата-ветерана, работавшей в прошлом в секретариате В. М. Молотова и в отделе стран Ближнего Востока, было найдено в её московской квартире. Причиной смерти, по предварительным данным, стала остановка сердца. Петухова, чей рост составлял 184 см и которую неофициально называли самой высокой сотрудницей ведомства, дважды работала в советском посольстве в Ливане, в том числе в период вооружённого конфликта. Незадолго до своего столетия она была удостоена звания «Почётный работник МИД России».