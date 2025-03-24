Ветеран СВО рассказал об уничтожении самого большого самолёта в мире

Самый большой в мире реактивный грузоподъёмный самолёт Ан-225 «Мрия» был уничтожен украинской артиллерией во время боёв в аэропорту Антонов возле посёлка Гостомель в Киевской области в феврале-марте 2022 года. Об этом RTVI рассказал один из участников десантной операции старший сержант ВС РФ Антон Шилов.

«Я видел этот самолёт в ангаре, видел, как он сгорел, и даже видел, что что-то в него попало. Это стопроцентная информация — его подбили украинские военнослужащие, удар был нанесён ствольной артиллерией», — объяснил военнослужащий.

Он добавил, что у высадившихся с вертолётов российских десантников не было в распоряжении боевой техники. А оружие имелось только штатное: автоматы, пулемёты, гранатомёты и миномёты. Тогда как по характеру повреждений «Мрии» можно сделать вывод — по ней били калибром покрупнее.

Антонов также рассказал, что когда российский десант установил контроль над периметром воздушной гавани, внутри «Мрии» находился корректировщик ВСУ, направлявший удары артиллерии. Заметили его лишь спустя пару дней.

«Что с ним, кстати, случилось, я тоже не знаю. Думаю, что ничего хорошего», — уточнил старший сержант.