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24 марта, 14:39

В Гааге боятся срыва саммита НАТО из-за отключения света

Telegraaf: В Гааге боятся отключений света на саммите НАТО в июне

В Гааге боятся возможных отключений электроэнергии во время саммита НАТО, который пройдёт в конце июня, сообщает издание Telegraaf. Эти опасения возникли после недавнего крупного инцидента, в результате которого 45 тысяч домохозяйств остались без света. В ходе этого сбоя также были нарушены средства связи, и некоторые виды транспорта приостановили свою работу.

«Вызывает беспокойство тот факт, что при первом отключении электроэнергии все средства связи выходят из строя. Это нехороший знак для устойчивости Гааги», — сказал председатель фракции Народной партии за свободу и демократию Лотте ван Бастен Батенбург.
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Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремлю и Белому дому необходимо провести тщательную техническую подготовку к саммиту президента России и Владимира Путина и его американского коллеги. Также было подчёркнуто, что в последние месяцы между политиками могли иметь место и неофициальные контакты, помимо тех, которые были объявлены публично.

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Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Александра Мышляева
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