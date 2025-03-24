В Гааге боятся срыва саммита НАТО из-за отключения света

В Гааге боятся возможных отключений электроэнергии во время саммита НАТО, который пройдёт в конце июня, сообщает издание Telegraaf. Эти опасения возникли после недавнего крупного инцидента, в результате которого 45 тысяч домохозяйств остались без света. В ходе этого сбоя также были нарушены средства связи, и некоторые виды транспорта приостановили свою работу.