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Регион
24 марта, 14:40

США предрекли дефолт по госдолгу этим летом

NYT предупредила, что США могут объявить о дефолте по госдолгу уже в июне

США могут столкнуться с дефолтом по госдолгу между серединой июля и началом октября 2025 года, прогнозируют эксперты Двухпартийного политического центра (Bipartisan Policy Center). Не очень радужные расчеты аналитиков оказались в распоряжении газеты The New York Times (NYT).

Определяющим фактором для дефолта в прогнозах аналитиков называется объём налоговых поступлений после апреля. Согласно подсчётам экспертов, сборы окажутся в рамках ожиданий, но есть вероятность, что дефицит ликвидности может возникнуть уже в начале лета. Такой сценарий может развернуться, если конгресс не примет необходимые меры по финансированию нужд правительства.

Привести к отрицательным последствиям могут также сезон ураганов, макроэкономические показатели, поступления от импортных пошлин и возможные изменения в графике бюджетных расходов, утверждаемых конгрессом и департаментом эффективности госуправления (DOGE). Отсутствие своевременных решений по увеличению лимита госдолга усиливает экономическую нестабильность в Америке, подчёркивают авторы статьи.

К концу 2024 года государственный долг США достиг 36,2 триллиона долларов. За последний год эта сумма выросла на $2,4 трлн (7%), что в 8,3 раза больше внешнего долга России — $286,3 миллиарда.

США оказались на грани дефолта из-за растущего госдолга
США оказались на грани дефолта из-за растущего госдолга
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Bill Perry

Андрей Бражников
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