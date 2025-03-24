США предрекли дефолт по госдолгу этим летом

США могут столкнуться с дефолтом по госдолгу между серединой июля и началом октября 2025 года, прогнозируют эксперты Двухпартийного политического центра (Bipartisan Policy Center). Не очень радужные расчеты аналитиков оказались в распоряжении газеты The New York Times (NYT).

Определяющим фактором для дефолта в прогнозах аналитиков называется объём налоговых поступлений после апреля. Согласно подсчётам экспертов, сборы окажутся в рамках ожиданий, но есть вероятность, что дефицит ликвидности может возникнуть уже в начале лета. Такой сценарий может развернуться, если конгресс не примет необходимые меры по финансированию нужд правительства.

Привести к отрицательным последствиям могут также сезон ураганов, макроэкономические показатели, поступления от импортных пошлин и возможные изменения в графике бюджетных расходов, утверждаемых конгрессом и департаментом эффективности госуправления (DOGE). Отсутствие своевременных решений по увеличению лимита госдолга усиливает экономическую нестабильность в Америке, подчёркивают авторы статьи.