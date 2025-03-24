«Должен выигрывать пассажир»: Названы минусы «периода охлаждения» при покупке билетов
Эксперт Зотов: Введение «периода охлаждения» повлечёт повышение цен на билеты
Введение «периода охлаждения» повлечёт повышение цен на билеты, уверен заместитель председателя общественного совета при Минтрансе РФ Илья Зотов. По его словам, перевозчики из-за новых правил начнут перекладывать риски на пассажиров, которые не допускали ошибок при бронировании.
«Поэтому важно сделать определённые сегменты, куда мы можем вносить ошибки и какой объём этих ошибок возможен. Неважно, возвратный или невозвратный билет, здесь должен выигрывать пассажир», — подчеркнул эксперт.
Он также отметил в беседе с радио Sputnik, что «периодом охлаждения» смогут воспользоваться мошенники. Аферисты получат возможность создать искусственный дефицит, оформляя огромное количество билетов на одного человека для дальнейшей перепродажи.
Напомним, ранее Минтранс предложил ввести в России «период охлаждения» при покупке билетов. В течение этого промежутка времени пассажиры смогут отменять покупку билетов без взимания дополнительной платы, например, если допустили ошибки при бронировании.
Life.ru