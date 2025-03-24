С 1 сентября россияне смогут установить доверенных лиц для банковских операций

С 1 сентября 2025 года россияне смогут назначать себе доверенных лиц для подтверждения операций по счетам. Такая поправка появиться во втором чтении законопроекта, направленного на борьбу с кибермошенничеством. Идеи были поддержаны комитетом Госдумы по информполитике, сообщил ТАСС председатель комитета Сергей Боярский.

«Возможность закрепления доверенного лица к счёту полностью погружена поправкой к законопроекту, [эта мера] заработает уже с 1 сентября. Речь идёт о том, что люди по желанию — например, пожилые родители — могут закрепить своих детей как «второй ключ» к совершению значимых действий в кредитных организациях», — подчеркнул Боярский.

Речь идёт о доверенных лицах, которые смогут помогать в снятии наличных, осуществлении банковских переводов и операциях с заёмными средствами. Такая поправка станет крайне важной для граждан России и будет достаточно востребованной и эффективной.