С 1 сентября россияне смогут установить доверенных лиц для банковских операций
С 1 сентября 2025 года россияне смогут назначать себе доверенных лиц для подтверждения операций по счетам. Такая поправка появиться во втором чтении законопроекта, направленного на борьбу с кибермошенничеством. Идеи были поддержаны комитетом Госдумы по информполитике, сообщил ТАСС председатель комитета Сергей Боярский.
«Возможность закрепления доверенного лица к счёту полностью погружена поправкой к законопроекту, [эта мера] заработает уже с 1 сентября. Речь идёт о том, что люди по желанию — например, пожилые родители — могут закрепить своих детей как «второй ключ» к совершению значимых действий в кредитных организациях», — подчеркнул Боярский.
Речь идёт о доверенных лицах, которые смогут помогать в снятии наличных, осуществлении банковских переводов и операциях с заёмными средствами. Такая поправка станет крайне важной для граждан России и будет достаточно востребованной и эффективной.
Ранее Life.ru сообщал, что российские банки обратились к ЦБ с просьбой временно замораживать средства на счетах получателей в случае подозрений на мошенничество. Предлагается осуществлять блокировку на срок до 24 часов для сумм от 10 до 50 тысяч рублей и до 48 часов для более крупных переводов. Если будет установлено, что перевод был осуществлён без согласия клиента, средства должны быть возвращены отправителю.
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