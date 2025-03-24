Разговор Путина и Трампа
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 марта, 15:20

С 1 сентября россияне смогут установить доверенных лиц для банковских операций

С 1 сентября 2025 года россияне смогут назначать себе доверенных лиц для подтверждения операций по счетам. Такая поправка появиться во втором чтении законопроекта, направленного на борьбу с кибермошенничеством. Идеи были поддержаны комитетом Госдумы по информполитике, сообщил ТАСС председатель комитета Сергей Боярский.

«Возможность закрепления доверенного лица к счёту полностью погружена поправкой к законопроекту, [эта мера] заработает уже с 1 сентября. Речь идёт о том, что люди по желанию — например, пожилые родители — могут закрепить своих детей как «второй ключ» к совершению значимых действий в кредитных организациях», — подчеркнул Боярский.

Речь идёт о доверенных лицах, которые смогут помогать в снятии наличных, осуществлении банковских переводов и операциях с заёмными средствами. Такая поправка станет крайне важной для граждан России и будет достаточно востребованной и эффективной.

Россиян предупредили о новой усовершенствованной мошеннической схеме с картами-клонами
Россиян предупредили о новой усовершенствованной мошеннической схеме с картами-клонами

Ранее Life.ru сообщал, что российские банки обратились к ЦБ с просьбой временно замораживать средства на счетах получателей в случае подозрений на мошенничество. Предлагается осуществлять блокировку на срок до 24 часов для сумм от 10 до 50 тысяч рублей и до 48 часов для более крупных переводов. Если будет установлено, что перевод был осуществлён без согласия клиента, средства должны быть возвращены отправителю.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / KELENY

Наталья Афонина
  • Новости
  • Госдума
  • Новости экономики
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar