Студентки МПГУ стали жертвами домогательств похотливого охранника, ворвавшегося в душевую общежития

Студентки Московского педагогического государственного университета подали заявление на охранника общежития № 5, который ворвался в женскую душевую в тот момент, когда там мылись девушки. Слёзное видео пострадавшая опубликовала у себя в социальных сетях.

Студентка пожаловалась на домогательства охранника из общежития. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Kalina_scop

«На этот раз имеем дело с охранником, который ворвался в душ к пяти девочкам. В три разные душевые. Они без замков изнутри и без шторок. Он вошёл и смотрел на нас в течение нескольких минут. На просьбу выйти не откликался», — говорится в обращении студенток.

В ту же ночь девушки обратились к коменданту общежития за помощью. Им предложили записать имена свидетелей на листке бумаги и передать записку заведующей, которая, как оказалось, не работает в выходные. Когда началась рабочая неделя, с девушками, по их словам, никто так и не вышел на связь. На ситуацию уже обратила внимание глава «Лиги безопасного интернета» (ЛБИ) Екатерина Мизулина.