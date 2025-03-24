Минсельхоз поддержал введение минимальной доли российского вина в ресторанах

Министерство сельского хозяйства России одобряет инициативу о введении 20-процентной минимальной доли российских вин для ресторанов и магазинов. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

«С учётом наблюдающейся динамики в этом году потенциал для увеличения производства российского вина очевиден», — говорится в сообщении, передаёт ТАСС.

В Министерстве отметили, что для сбалансированного развития винодельческой отрасли и импортозамещения необходимо продвигать вино на внутреннем рынке, повышать узнаваемость российских брендов и развивать винную культуру. Там подчеркнули, что в условиях ограничений рекламы розничная торговля и общественное питание становятся важными точками взаимодействия между потребителями и виноделами, поэтому целесообразно максимально использовать доступные ресурсы. Также в министерстве сообщили, что виноградарство и виноделие в России активно развиваются, с каждым годом увеличиваются площади виноградников и улучшается качество вина.