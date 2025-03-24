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24 марта, 16:05

Минсельхоз поддержал введение минимальной доли российского вина в ресторанах

Министерство сельского хозяйства России одобряет инициативу о введении 20-процентной минимальной доли российских вин для ресторанов и магазинов. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

«С учётом наблюдающейся динамики в этом году потенциал для увеличения производства российского вина очевиден», — говорится в сообщении, передаёт ТАСС.

В Министерстве отметили, что для сбалансированного развития винодельческой отрасли и импортозамещения необходимо продвигать вино на внутреннем рынке, повышать узнаваемость российских брендов и развивать винную культуру. Там подчеркнули, что в условиях ограничений рекламы розничная торговля и общественное питание становятся важными точками взаимодействия между потребителями и виноделами, поэтому целесообразно максимально использовать доступные ресурсы. Также в министерстве сообщили, что виноградарство и виноделие в России активно развиваются, с каждым годом увеличиваются площади виноградников и улучшается качество вина.

Россия продолжает сокращать объёмы закупок европейского вина
Россия продолжает сокращать объёмы закупок европейского вина

Ранее в Минсельхозе заявили, что Россия начала поставки вина в Таиланд, а также рассматривает Израиль и Вьетнам как перспективные рынки. Кроме того, Китай остаётся важным направлением для экспорта. В 2024 году основными партнёрами России по вину стали Белоруссия, Казахстан, Китай и Турция.

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Life.ru / Шедеврум

Александра Мышляева
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