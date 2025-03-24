Россия и Белоруссия обвинили ФРГ в ревизионизме

Минск и Москва выразили резкий протест в связи с намерением исключить их представителей из попечительского совета немецкого фонда «Память, ответственность и будущее», созданного для оказания помощи жертвам нацистских преступлений в странах Центральной и Восточной Европы.

В совместном заявлении, опубликованном белорусским МИД, подобные действия были названы недопустимыми. По информации, предоставленной обеими столицами, руководство фонда рассматривает возможность приостановки участия Беларуси и России в работе совета.

«Решительно осуждаем эти циничные, позорные действия германской стороны, которые являются очередным подтверждением прогрессирующего в политэлитах ФРГ исторического ревизионизма и политизации культуры памяти», — сказано в заявлении.