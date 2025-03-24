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24 марта, 16:55

Россия и Белоруссия обвинили ФРГ в ревизионизме

Москва и Минск назвали позорными планы остановить их членство в немецком фонде

Минск и Москва выразили резкий протест в связи с намерением исключить их представителей из попечительского совета немецкого фонда «Память, ответственность и будущее», созданного для оказания помощи жертвам нацистских преступлений в странах Центральной и Восточной Европы.

В совместном заявлении, опубликованном белорусским МИД, подобные действия были названы недопустимыми. По информации, предоставленной обеими столицами, руководство фонда рассматривает возможность приостановки участия Беларуси и России в работе совета.

«Решительно осуждаем эти циничные, позорные действия германской стороны, которые являются очередным подтверждением прогрессирующего в политэлитах ФРГ исторического ревизионизма и политизации культуры памяти», — сказано в заявлении.

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Между тем, стало известно, что несмотря на непростую политическую обстановку между Россией и Великобританией там продолжают ухаживать за захоронениями советских солдат. Комиссия Содружества по уходу за военными захоронениями (CWGC) подчеркнула, что места захоронений британских военнослужащих в России находятся в достойном виде, несмотря на сложные отношения между двумя государствами.

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Shutterstock / FOTODOM / V.Lawrence

Николь Вербер
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