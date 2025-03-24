15-летний лыжник ударил младшего соперника по голове на соревнованиях в Удмуртии

Во время соревнований «Быстрая лыжня» в Удмуртии 15-летний спортсмен ударил своего соперника. Видео с неспортивным поведением распространилось в соцсетях.

15-летний лыжник ударил упавшего соперника по голове. Видео © VK / В лыжных гонках

В ролике видно, как 15-летний спортсмен врезался в упавшего перед ним соперника, который отставал на круг и тоже не удержался на ногах. Парень перелетел через поднимающегося спортсмена, зацепился за него ногой и зачем-то ударил коленом по голове. Теперь ему может грозить дисквалификация.

«Мы соберёмся президиумом Федерации лыжных гонок Удмуртии и поднимем вопрос о наказании. Возможно, будет дисквалификация. Но сейчас важнее провести воспитательную работу, этому должны уделять внимание и тренеры, и родители, и мы, и все лыжники страны», — прокомментировал ситуацию в беседе с ТАСС глава Федерации лыжных гонок региона Максим Вылегжанин.