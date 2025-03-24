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Регион
24 марта, 17:51

15-летний лыжник ударил младшего соперника по голове на соревнованиях в Удмуртии

Во время соревнований «Быстрая лыжня» в Удмуртии 15-летний спортсмен ударил своего соперника. Видео с неспортивным поведением распространилось в соцсетях.

15-летний лыжник ударил упавшего соперника по голове. Видео © VK / В лыжных гонках

В ролике видно, как 15-летний спортсмен врезался в упавшего перед ним соперника, который отставал на круг и тоже не удержался на ногах. Парень перелетел через поднимающегося спортсмена, зацепился за него ногой и зачем-то ударил коленом по голове. Теперь ему может грозить дисквалификация.

«Мы соберёмся президиумом Федерации лыжных гонок Удмуртии и поднимем вопрос о наказании. Возможно, будет дисквалификация. Но сейчас важнее провести воспитательную работу, этому должны уделять внимание и тренеры, и родители, и мы, и все лыжники страны»,прокомментировал ситуацию в беседе с ТАСС глава Федерации лыжных гонок региона Максим Вылегжанин.

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Ранее чемпион РФ по лыжным гонкам, тренер Алексей Двоскин рассказал новичкам, как правильно падать. По его словам, следует заваливаться на бок и поднимать руки вверх, чтобы не сломать снаряжение. А при подъёме следует опереться на одну руку. Также он назвал главные ошибки, которые совершают спортсмены в попытке удержаться от падения.

Обложка ©

VK / В лыжных гонках

Юрий Лысенко
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