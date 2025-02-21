Падайте правильно! Чемпион России дал начинающим лыжникам важный совет
Чемпион Двоскин советует начинающим лыжникам падать на бок, чтобы избежать травм
Многие начинающие лыжники допускают серьёзные ошибки в технике катания, опасаясь падения. Однако, во-первых, бояться упасть не нужно, во-вторых, важно научиться делать это правильно. Секретом мастерства с новичками поделился чемпион России по лыжным гонкам, тренер Алексей Двоскин.
По его словам, из-за отсутствия баланса новички часто скользят на двух ногах, что является серьёзной ошибкой. Кроме того, неподготовленные спортсмены постоянно пытаются далеко вытянуть руки. Все это делается из-за страха упасть. Однако падать на снег не так страшно, он всё равно смягчит удар, подчеркнул мастер спорта международного класса.
«Как правильно падать? Падать желательно на бок, руки поднять, чтобы не сломать инвентарь. Падаем руки вверх. Поднимаемся соответственно — опираемся на руку и спокойно встаём», — рекомендовал он в беседе с телеканалом «Санкт-Петербург».
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