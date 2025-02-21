Падайте правильно! Чемпион России дал начинающим лыжникам важный совет

Многие начинающие лыжники допускают серьёзные ошибки в технике катания, опасаясь падения. Однако, во-первых, бояться упасть не нужно, во-вторых, важно научиться делать это правильно. Секретом мастерства с новичками поделился чемпион России по лыжным гонкам, тренер Алексей Двоскин.

По его словам, из-за отсутствия баланса новички часто скользят на двух ногах, что является серьёзной ошибкой. Кроме того, неподготовленные спортсмены постоянно пытаются далеко вытянуть руки. Все это делается из-за страха упасть. Однако падать на снег не так страшно, он всё равно смягчит удар, подчеркнул мастер спорта международного класса.