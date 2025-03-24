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Регион
24 марта, 17:57

Трамп: Сейчас определяются линии разграничения между Россией и Украиной

В данный момент проходят переговоры по вопросам территориальных границ и возможным линиям разделения между Россией и Украиной. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп после заседания кабинета.

«Мы говорим о территориях сейчас. Мы говорим о линиях разграничения», — сказал глава Белого дома.

Трамп: США и Украина скоро подпишут соглашение по редкоземельным элементам
Трамп: США и Украина скоро подпишут соглашение по редкоземельным элементам

Ранее в США заявили, что мирное соглашение между Россией и Украиной может быть подписано уже 20 апреля. К этому моменту Вашингтон намерен завершить все аспекты, касающиеся урегулирования в Киеве. Однако сроки могут измениться, если стороны не смогут достичь согласия.

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Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Александра Мышляева
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