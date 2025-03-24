Трамп: Сейчас определяются линии разграничения между Россией и Украиной

В данный момент проходят переговоры по вопросам территориальных границ и возможным линиям разделения между Россией и Украиной. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп после заседания кабинета.

«Мы говорим о территориях сейчас. Мы говорим о линиях разграничения», — сказал глава Белого дома.

Ранее в США заявили, что мирное соглашение между Россией и Украиной может быть подписано уже 20 апреля. К этому моменту Вашингтон намерен завершить все аспекты, касающиеся урегулирования в Киеве. Однако сроки могут измениться, если стороны не смогут достичь согласия.