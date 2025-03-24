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24 марта, 20:33

Снигирь и Цыганов получили «Нику» за лучшие роли в фильме «Мастер и Маргарита»

Юлия Снигирь и Евгений Цыганов. Обложка © Life.ru

Юлия Снигирь и Евгений Цыганов. Обложка © Life.ru

Актриса Юлия Снигирь получила награду кинопремии «Ника» в номинации «Лучшая женская роль» в фильме «Мастер и Маргарита» режиссёра Михаила Локшина. В номинации лучшая мужская роль за ту же ленту победил Евгений Цыганов.

Снигирь посвятила награду народной артистке РФ Евгении Добровольской, ушедшей из жизни 10 января этого года в возрасте 60 лет.

«Я хочу сказать, что за меня всегда искренне радовалась Женя Добровольская. Она всегда поздравляла, писала, мы всегда с ней обсуждали в том числе мои роли. <…> И мне кажется, что я стою на этой сцене отчасти благодаря ей тоже», — сказала Снигирь.

99-летний композитор Зацепин получил премию «Ника» за «Честь и достоинство»
99-летний композитор Зацепин получил премию «Ника» за «Честь и достоинство»

Отметим, что Евгению Добровольскую посмертно наградили премией «Ника» за её роль в фильме «Хуже всех». Эту награду она получила в категории «Лучшая женская роль второго плана». Фильм стал дебютом режиссёра Александры Кармаевой.

Лия Мурадьян
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