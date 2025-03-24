Снигирь и Цыганов получили «Нику» за лучшие роли в фильме «Мастер и Маргарита»

Актриса Юлия Снигирь получила награду кинопремии «Ника» в номинации «Лучшая женская роль» в фильме «Мастер и Маргарита» режиссёра Михаила Локшина. В номинации лучшая мужская роль за ту же ленту победил Евгений Цыганов.

«Я хочу сказать, что за меня всегда искренне радовалась Женя Добровольская. Она всегда поздравляла, писала, мы всегда с ней обсуждали в том числе мои роли. <…> И мне кажется, что я стою на этой сцене отчасти благодаря ей тоже», — сказала Снигирь.