Евгению Добровольскую посмертно наградили премией «Ника» за картину «Хуже всех»
Евгения Добровольская. Обложка © kinopoisk
Актрису Евгению Добровольскую посмертно наградили премией «Ника» за её роль в фильме «Хуже всех». Эту награду она получила в категории «Лучшая женская роль второго плана». Фильм стал дебютом режиссёра Александры Кармаевой.
«Я тронут этой наградой именно потому, что её получила Евгения. Нет слов, чтобы выразить все свои чувства к ней. Она действительно великая актриса», — отметил продюсер картины Фёдор Попов со сцены.
Зрители в залe аплодировали стоя в память об актрисе. Евгения ушла из жизни 10 января этого года в возрасте 60 лет. Добровольская боролась с агрессивной формой рака. Её похоронили на Троекуровском кладбище рядом с другими известными артистами.