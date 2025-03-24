Евгению Добровольскую посмертно наградили премией «Ника» за картину «Хуже всех»

Актрису Евгению Добровольскую посмертно наградили премией «Ника» за её роль в фильме «Хуже всех». Эту награду она получила в категории «Лучшая женская роль второго плана». Фильм стал дебютом режиссёра Александры Кармаевой.

«Я тронут этой наградой именно потому, что её получила Евгения. Нет слов, чтобы выразить все свои чувства к ней. Она действительно великая актриса», — отметил продюсер картины Фёдор Попов со сцены.