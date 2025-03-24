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24 марта, 20:10

Евгению Добровольскую посмертно наградили премией «Ника» за картину «Хуже всех»

Евгения Добровольская. Обложка © kinopoisk

Евгения Добровольская. Обложка © kinopoisk

Актрису Евгению Добровольскую посмертно наградили премией «Ника» за её роль в фильме «Хуже всех». Эту награду она получила в категории «Лучшая женская роль второго плана». Фильм стал дебютом режиссёра Александры Кармаевой.

«Я тронут этой наградой именно потому, что её получила Евгения. Нет слов, чтобы выразить все свои чувства к ней. Она действительно великая актриса», — отметил продюсер картины Фёдор Попов со сцены.

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Зрители в залe аплодировали стоя в память об актрисе. Евгения ушла из жизни 10 января этого года в возрасте 60 лет. Добровольская боролась с агрессивной формой рака. Её похоронили на Троекуровском кладбище рядом с другими известными артистами.

Лия Мурадьян
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