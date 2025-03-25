Токсичная форель: Армянская компания продаёт в России рыбу с канцерогенами
SHOT ПРОВЕРКА: В России продают форель с канцерогенным красителем
В России продают форель с канцерогенным красителем. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / jakubkowalski-foto
В поставках рыбы, ввозимых в Россию, обнаружена форель с опасным токсичным красителем. Как выяснила SHOT ПРОВЕРКА, нарушителем оказалась армянская компания «Фарел экспорт», которая использовала запрещённые вещества для борьбы с паразитами.
Европейские исследования подтвердили, что данные красители обладают канцерогенным и мутагенным действием. В России эти добавки не зарегистрированы как лекарственные средства, поэтому их наличие в рыбе строго запрещено.
Опасная форель могла попасть к перекупщикам и в заведения общественного питания. В связи с этим армянского производителя взяли на усиленный лабораторный контроль, а все организации, сотрудничавшие с компанией, получили уведомления о запрещённой продукции.
Ранее SHOT ПРОВЕРКА разоблачила сервис, который занимается доставкой съедобных букетов. Сотрудники организации принимают заказы и берут полную предоплат, но после транзакции получение заказа внезапно откладывается на неопределённый срок.