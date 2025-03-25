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Регион
24 марта, 23:32

Треш-стример из Тулы разбил бутылку о голову девушки в прямом эфире

Тульский треш-стример в прямом эфире разбил бутылку о голову девушки. Запись инцидента появилась в соцсетях. На видео запечатлены несколько человек, которые остались шокированы поведением знакомого.

Стример разбил бутылку о голову девушки. Видео © VK / Тула №1

Полиция ищет блогера. Вероятно, по результатам проверки будет возбуждено уголовное дело, но пока неизвестно, по какой статье.

«Сейчас установим автора видео и личностей, участвующих в записи», — сообщает УМВД по Тульской области.

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У стримера есть закрытый канал в Telegram. В прямых эфирах он часто находится в компании девушек и рекламирует казино. Согласно опубликованным расценкам, за 1500 рублей блогер согласен разбить яйцо о свою голову. За 20 000 рублей он ест землю из цветочного горшка, а за 70 000 может сделать татуировку.

Напомним, что в России законодательно запретили треш-стримы летом 2024 года. Штрафы за их трансляцию варьируются от 50 тысяч до одного миллиона рублей. Также предусмотрена конфискация оборудования. К этому добавляется уголовная ответственность за конкретные преступления: убийство, побои, истязания, умышленное причинение вреда здоровью, угрозы убийством или причинением вреда, похищение, использование рабского труда и живодëрство в прямом эфире.

Обложка ©

Telegram / Полиция Тульской области

Лия Мурадьян
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