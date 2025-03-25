Продавцы на маркетплейсах смогут проходить верификацию через портал «Госуслуги»

В России вскоре появится система верификации продавцов на маркетплейсах через портал «Госуслуги». Эта инициатива содержится в поправках к законопроекту о противодействии кибермошенничеству, который Госдума рассмотрит 25 марта во втором чтении.

Согласно новой системе, продавцы, подтвердившие свою личность через «Госуслуги», получат специальную отметку в профиле. Это позволит покупателям легко определять надёжных контрагентов и снизит риски столкнуться с мошенничеством при совершении онлайн-покупок.

Важно отметить, что процедура верификации будет добровольной для продавцов. В аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко сообщили, что эта мера направлена на повышение доверия к онлайн-торговле и защиту прав потребителей.