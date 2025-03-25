AP: Разозливший Трампа портрет уберут из Капитолия Колорадо

Портрет Дональда Трампа уберут из Капитолия штата Колорадо после резкой критики и недовольства президента США. Об этом сообщило агентство Ассошиэйтед Пресс.

«Демократы из палаты представителей сообщили, что уберут масляный портрет по просьбе республиканской фракции», — говорится в публикации.

Кроме этого в своей соцсети Truth Social президент написал, что художница Сара Бордман, «вероятно, утратила свой талант с возрастом». Кстати, ранее она же написала портрет 44-го президента США Барака Обамы.