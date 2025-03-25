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25 марта, 00:34

AP: Разозливший Трампа портрет уберут из Капитолия Колорадо

Портрет президента США Дональда Трампа в Капитолии Колорадо. Обложка © Truth Social / RealDonaldTrump

Портрет президента США Дональда Трампа в Капитолии Колорадо. Обложка © Truth Social / RealDonaldTrump

Портрет Дональда Трампа уберут из Капитолия штата Колорадо после резкой критики и недовольства президента США. Об этом сообщило агентство Ассошиэйтед Пресс.

«Демократы из палаты представителей сообщили, что уберут масляный портрет по просьбе республиканской фракции»,говорится в публикации.

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Кроме этого в своей соцсети Truth Social президент написал, что художница Сара Бордман, «вероятно, утратила свой талант с возрастом». Кстати, ранее она же написала портрет 44-го президента США Барака Обамы.

Напомним, накануне Трамп резко раскритиковал картину маслом и художницу, создавшую его изображение. Недовольный президент заявил, что портрет «намеренно искажён».

Лия Мурадьян
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