В Испании найдено тело пропавшего 13-летнего украинского подростка
В испанском городе Бадахос обнаружено тело 13-летнего мальчика с Украины, который пропал накануне. Как сообщает газета ABC, мать подростка обратилась в полицию после того, как он не вернулся с прогулки.
Тело ребёнка было найдено в городском парке местными жителями, которые сразу сообщили в правоохранительные органы. Полиция подтвердила личность погибшего. В настоящее время выясняются обстоятельства трагедии.
Ранее Life.ru сообщал о другом печальном инциденте — в Московской области школьник погиб при трагических обстоятельствах во время подготовки подарка на 8 Марта. Друзья называли погибшего ранимым и замкнутым.
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