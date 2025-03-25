В Испании найдено тело пропавшего 13-летнего украинского подростка

В испанском городе Бадахос обнаружено тело 13-летнего мальчика с Украины, который пропал накануне. Как сообщает газета ABC, мать подростка обратилась в полицию после того, как он не вернулся с прогулки.

Тело ребёнка было найдено в городском парке местными жителями, которые сразу сообщили в правоохранительные органы. Полиция подтвердила личность погибшего. В настоящее время выясняются обстоятельства трагедии.