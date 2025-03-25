Маск заявил о планах создать легион роботов

Миллиардер Илон Маск объявил о планах создать пять тысяч роботов Optimus от Tesla до конца 2025 года. Эта информация появилась во время стрима, который он провёл в соцсети X.

На трансляции, посвящённой квартальному отчёту Tesla, Маск рассказал о прогрессе в разработке роботов. Он подчеркнул, что его компания должна выпустить пять тысяч единиц до конца года.

«Я скажу, что мы преуспеем, если получим половину из 10 тысяч единиц. Но даже пять тысяч роботов — это размер римского легиона. Я думаю, мы буквально создадим легион: по крайней мере один легион роботов в этом году, а затем, возможно, 10 легионов в следующем году», — добавил Маск.

Таким образом, он планирует произвести до 50 тысяч роботов Optimus и сформировать своеобразную «армию». Предприниматель отметил, что работа над роботами представляет собой совершенно новый бизнес для Tesla. В этом процессе компания сталкивается с ошибками. Маск считает, что его роботы становятся самым ценным активом Tesla. Он сказал, что сложно оценить производство, которое создаёт «разумных гуманоидных роботов, способных ориентироваться в реальности и выполнять задачи по запросу».