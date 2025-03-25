Хуситы заявили об ударе ракетами по израильскому аэропорту Бен-Гурион

Хуситы объявили об атаках баллистическими ракетами на аэропорт Бен-Гурион, расположенный в Тель-Авиве. Об этом сообщил представитель йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа.

«Ракетные войска Йемена атаковали аэропорт Бен-Гурион в оккупированном районе Яффо (Тель-Авив). Использовали баллистическую ракету «Зульфикар» и гиперзвуковую ракету «Палестина-2». Операция успешно достигла своей цели», — сказал он в эфире подконтрольного хуситам телеканала Al Masirah.

Информации о разрушениях или пострадавших пока нет.