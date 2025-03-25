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25 марта, 01:00

Хуситы заявили об ударе ракетами по израильскому аэропорту Бен-Гурион

Хуситы объявили об атаках баллистическими ракетами на аэропорт Бен-Гурион, расположенный в Тель-Авиве. Об этом сообщил представитель йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа.

«Ракетные войска Йемена атаковали аэропорт Бен-Гурион в оккупированном районе Яффо (Тель-Авив). Использовали баллистическую ракету «Зульфикар» и гиперзвуковую ракету «Палестина-2». Операция успешно достигла своей цели», — сказал он в эфире подконтрольного хуситам телеканала Al Masirah.

Белый дом случайно добавил журналиста в чат, где обсуждались удары по хуситам
Белый дом случайно добавил журналиста в чат, где обсуждались удары по хуситам

Информации о разрушениях или пострадавших пока нет.

Ранее мятежники уже заявляли об ударах по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве 23 марта. Тогда также использовали гиперзвуковую баллистическую ракету типа «Палестина-2».

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Freepik / freepik

Лия Мурадьян
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