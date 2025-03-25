Многодетная мать из Владивостока вернула отобранных у неё детей

Во Владивостоке беременная многодетная мать, у которой забрали пятерых детей из-за ненадлежащих условий проживания, смогла вернуть их после переезда в новую квартиру. Как сообщила РИА «Новости» уполномоченный по правам ребёнка в Приморском крае Ольга Романова, вся семья теперь проживает вместе во временном жилье, предоставленном муниципалитетом.

Ранее дети в возрасте от 10 месяцев до 14 лет находились в социальных учреждениях «Парус надежды» и «Доме ребёнка» Владивостока. Причиной изъятия стало ненадлежащее исполнение родительских обязанностей и плохие условия проживания.

Власти Приморья совместно с прокуратурой, уполномоченным по правам ребёнка и благотворительным фондом «Владмама» организовали для семьи временное проживание в двухкомнатной квартире. Сейчас ведётся поиск постоянного жилья для многодетной матери, которая ожидает шестого ребёнка.