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Регион
25 марта, 01:48

Многодетная мать из Владивостока вернула отобранных у неё детей

Беременная жительница Приморья с детьми. Обложка © Telegram / Марина Ахмедова

Беременная жительница Приморья с детьми. Обложка © Telegram / Марина Ахмедова

Во Владивостоке беременная многодетная мать, у которой забрали пятерых детей из-за ненадлежащих условий проживания, смогла вернуть их после переезда в новую квартиру. Как сообщила РИА «Новости» уполномоченный по правам ребёнка в Приморском крае Ольга Романова, вся семья теперь проживает вместе во временном жилье, предоставленном муниципалитетом.

Ранее дети в возрасте от 10 месяцев до 14 лет находились в социальных учреждениях «Парус надежды» и «Доме ребёнка» Владивостока. Причиной изъятия стало ненадлежащее исполнение родительских обязанностей и плохие условия проживания.

Власти Приморья совместно с прокуратурой, уполномоченным по правам ребёнка и благотворительным фондом «Владмама» организовали для семьи временное проживание в двухкомнатной квартире. Сейчас ведётся поиск постоянного жилья для многодетной матери, которая ожидает шестого ребёнка.

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Напомним, что ранее СК РФ начал проверку по факту информации в соцсетях о возможном необоснованном изъятии детей. Проверку начали по статье 293 УК РФ — преступная халатность.

Артём Гапоненко
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