Получившего «Оскар» палестинского режиссёра избили в Израиле

На Западном берегу реки Иордан израильские поселенцы избили палестинского режиссёра Хамдана Баллала. Он снял документальный фильм «Нет другой земли», который недавно получил «Оскар», сообщает Associated Press.

После нападения военные задержали Баллала, а также ещё двух палестинцев. По словам адвоката Лии Циммель, это произошло в деревне Сусия. Позже режиссёра и его спутников вывезли на военную базу для оказания медицинской помощи. Юрист не смогла с ними связаться.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о столкновении между палестинцами и израильтянами вблизи Сусии. Обе стороны бросали камни. По мнению военных, это произошло после того, как «террористы» атаковали машины израильтян. В результате инцидента пострадал один израильтянин, его эвакуировали.

Однако свидетели утверждают, что нападение начали именно израильские поселенцы. Режиссёр Бассель Адра заявил, что на них нападают каждый день с момента возвращения после премии «Оскар».