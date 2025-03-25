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25 марта, 02:00

Получившего «Оскар» палестинского режиссёра избили в Израиле

Режиссёр Хамдан Баллал. Обложка © kino-teatr.ru

Режиссёр Хамдан Баллал. Обложка © kino-teatr.ru

На Западном берегу реки Иордан израильские поселенцы избили палестинского режиссёра Хамдана Баллала. Он снял документальный фильм «Нет другой земли», который недавно получил «Оскар», сообщает Associated Press.

После нападения военные задержали Баллала, а также ещё двух палестинцев. По словам адвоката Лии Циммель, это произошло в деревне Сусия. Позже режиссёра и его спутников вывезли на военную базу для оказания медицинской помощи. Юрист не смогла с ними связаться.

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о столкновении между палестинцами и израильтянами вблизи Сусии. Обе стороны бросали камни. По мнению военных, это произошло после того, как «террористы» атаковали машины израильтян. В результате инцидента пострадал один израильтянин, его эвакуировали.

Однако свидетели утверждают, что нападение начали именно израильские поселенцы. Режиссёр Бассель Адра заявил, что на них нападают каждый день с момента возвращения после премии «Оскар».

Как сообщал Life.ru, ранее в Россию вернулся актёр Марк Эйдельштейн после кинопремии «Оскар». Он не успел вовремя сдать сессию и предоставить документы. Из-за этого у него начались проблемы с военкоматом.

Лия Мурадьян
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